Футуристы из Saxo Bank предрекают США финансовый и политический кризис, а Facebook — тотальную потерю молодежной аудитории

Банк Saxo представил свой ежегодный прогноз развития самых важных трендов в мире, игнорирование которых сильно ударит по инвесторам и политикам.
В этом году большое внимание уделено революционным настроениям в обществе. В широком смысле этого слова — ожиданию больших перемен.
Для самой массовой аудитории таким трендом в 2022 году Saxo Bank видит, во-первых, в массовом исходе молодой аудитории из сервисов группы Meta — Facebook и Instagram, которые все больше становятся уделом более взрослой аудитории. Так что ставка корпорации на рост в будущем перестает работать. Молодежь все больше проводит время в Tik-Tok, а общается через Snapchat. Так что в следующем году Meta попытается купить эти сервисы, вложив миллиарды, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности и приведет к падению акций на 15–30%, прогнозирует Saxo Bank.
Другим трендом в массовом потребительском сегменте футуристы видят восходящую популярность NTF-технологий. Уже сейчас они позволяют музыкальным исполнителям, производителям киновидеоконтента и художникам продавать свою продукцию напрямую потребителям, минуя традиционные посреднические звенья в виде Apple Music, Spotify и т.п. В 2022 году этот тренд будет усиливаться, а музыканты массово будут снимать свои песни из соответствующих сервисов, экономя 30–50% своих доходов на оплату их услуг.
В США Saxo Bank обоснованно прогнозирует рост инфляции до 15% из-за нескоординированных и запаздывающих шагов регуляторов. Кроме того, в конце 2022 года реалистичной кажется перспектива срыва подведения итогов выборов в конгресс и политический кризис на этом фоне.