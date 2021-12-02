Футуристы из Saxo Bank предрекают США финансовый и политический кризис, а Facebook — тотальную потерю молодежной аудитории

Банк Saxo представил свой ежегодный прогноз развития самых важных трендов в мире, игнорирование которых сильно ударит по инвесторам и политикам.



В этом году большое внимание уделено революционным настроениям в обществе. В широком смысле этого слова — ожиданию больших перемен.

Для самой массовой аудитории таким трендом в 2022 году Saxo Bank видит, во-первых, в массовом исходе молодой аудитории из сервисов группы Meta — Facebook и Instagram, которые все больше становятся уделом более взрослой аудитории. Так что ставка корпорации на рост в будущем перестает работать. Молодежь все больше проводит время в Tik-Tok, а общается через Snapchat. Так что в следующем году Meta попытается купить эти сервисы, вложив миллиарды, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности и приведет к падению акций на 15–30%, прогнозирует Saxo Bank.