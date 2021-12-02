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Футуристы из Saxo Bank предрекают США финансовый и политический кризис, а Facebook — тотальную потерю молодежной аудитории

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Банк Saxo представил свой ежегодный прогноз развития самых важных трендов в мире, игнорирование которых сильно ударит по инвесторам и политикам.

В этом году большое внимание уделено революционным настроениям в обществе. В широком смысле этого слова — ожиданию больших перемен.

Для самой массовой аудитории таким трендом в 2022 году Saxo Bank видит, во-первых, в массовом исходе молодой аудитории из сервисов группы Meta — Facebook и Instagram, которые все больше становятся уделом более взрослой аудитории. Так что ставка корпорации на рост в будущем перестает работать. Молодежь все больше проводит время в Tik-Tok, а общается через Snapchat. Так что в следующем году Meta попытается купить эти сервисы, вложив миллиарды, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности и приведет к падению акций на 15–30%, прогнозирует Saxo Bank.

Другим трендом в массовом потребительском сегменте футуристы видят восходящую популярность NTF-технологий. Уже сейчас они позволяют музыкальным исполнителям, производителям киновидеоконтента и художникам продавать свою продукцию напрямую потребителям, минуя традиционные посреднические звенья в виде Apple Music, Spotify и т.п. В 2022 году этот тренд будет усиливаться, а музыканты массово будут снимать свои песни из соответствующих сервисов, экономя 30–50% своих доходов на оплату их услуг.

В США Saxo Bank обоснованно прогнозирует рост инфляции до 15% из-за нескоординированных и запаздывающих шагов регуляторов. Кроме того, в конце 2022 года реалистичной кажется перспектива срыва подведения итогов выборов в конгресс и политический кризис на этом фоне.

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Комментарии (1)

vader
К сожалению, ни один из прогнозов Saxo ни разу не сбылся.

В данном случае их ошибка в том, что они полагают рынок свободным. Типа что Facebook будет пытаться выдавить конкурентов рыночными методами. Но, увы, время рынка прошло. Теперь Цукерберг будет действовать через правительства, законодательно обязывая пользователей по всему миру носить его волшебные очки 24 часа в сутки. Как вам такой альтернативный прогноз?
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