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В небе над Ленобластью засняли эпичную и редкую драку за добычу

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Кадры битвы краснокнижного сапсана с тетеревятником сделал орнитолог в Гатчине. Жертвой, предположительно, стал белый голубь.

Фото выложены в группе «Птицы СПб и России» 2 декабря. Отмечается, что снимал орнитолог Владимир Головань 29 ноября в Гатчине. Сапсан поймал обед — судя по всему, белого голубя, но добычу попытался отнять ястреб-тетеревятник. Судя по всему, драку он проиграл и присел передохнуть среди ворон.

В сообществе отмечают, что сапсан очень редкая птица, которая занесена в Красную книгу региона.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

круто!
DEMOMON
А видео воздушного боя есть?
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