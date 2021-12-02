В небе над Ленобластью засняли эпичную и редкую драку за добычу

Кадры битвы краснокнижного сапсана с тетеревятником сделал орнитолог в Гатчине. Жертвой, предположительно, стал белый голубь.
Фото выложены в группе «Птицы СПб и России» 2 декабря. Отмечается, что снимал орнитолог Владимир Головань 29 ноября в Гатчине. Сапсан поймал обед — судя по всему, белого голубя, но добычу попытался отнять ястреб-тетеревятник. Судя по всему, драку он проиграл и присел передохнуть среди ворон.
В сообществе отмечают, что сапсан очень редкая птица, которая занесена в Красную книгу региона.