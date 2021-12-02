Специалист по обустройству территории ответит в суде за кражу пузыреплодника «Диабло» из Аграрного университета

Как сообщает прокуратура Петербурга 2 декабря, в Пушкинский районный суд направлено уголовное дело о хищении деревьев и растений из хранилища учебно-опытного сада Аграрного университета. Обвинение предъявлено 36-летнему уроженцу одной из стран ближнего зарубежья. По данным «Фонтанки», одно время он был постоянным покупателем саженцев.

Сад, граничащий с Александровским парком, потерял в зелени со стороны Кузьминского шоссе. Августовской ночью расхититель пробрался на территорию через дыру в заборе и вынес саженцы декоративных древесных и кустарниковых пород.



В списке похищенного три ели, столько же сосен, 16 туй разных видов, сирень, лиственница, черноплодная рябина, три кизильника, пара неприхотливых кустарников экзохорда, белый дерен, зимостойкая южанка — гортензия «Хайес Старберст» и венечный чубушник, известный в народе как садовый жасмин.



Всё это, а также пузыреплодник сорта «Диабло» в качестве акцента, позднее нашли в Ленобласти. Похищенное цвело и зеленело на участке 36-летнего фигуранта с задатками ландшафтного дизайнера.



«В результате тайного хищения причинен ущерб в размере свыше 53 тыс. рублей», — уточнили в прокуратуре.

