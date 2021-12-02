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Ранняя «весна» случилась у Михайловского замка. Пешеходы, огибая сугробы, утыкаются в лужу

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автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Специалисты Водоканала убирают лужу, которая скопилась из-за вытекания воды из трубы, давшей течь на углу набережной Фонтанки и Замковой улицы.

Как сообщают «Фонтанке» 2 декабря очевидцы, с раннего утра на проезжей части у замка сугробы перемежаются лужами, к 10 утра уже превратившимися в озеро, которое сложно не только обойти, но и объехать.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В ГУП «Водоканал» уточнили, что 2 декабря на горячую линию предприятия поступила заявка о дефекте по указанному адресу.

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«На место оперативно выехала бригада предприятия. В ходе обследования выявлено вытекание на сети диаметром 200 мм», — сообщили «Фонтанке» в ГУПе.

В настоящее время бригада занимается локализацией вытекания. При этом жилой дом 1 по Замковой улице подключен по временной схеме водоснабжения.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

Delon
И это только второй день зимы....Но зато ремонтники без работы и денег не сидят.
Static
Скоро морозы, прорывов будет больше.
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