«Могут быть разносчиками заразы». Милонов заявил, что деды-морозы должны привиться от COVID-19

Актеры, которые играют дедов-морозов, должны привиться от COVID-19 перед новогодними праздниками на фоне пандемии. Так считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.



«Конечно, нужно понимать, что дед-мороз должен быть привитый. И это вопрос безопасности и вопрос ответственности самих родителей, потому что дед-мороз посещает несколько семей за день, и он может быть разносчиком заразы», — сказал парламентарий 2 декабря РИА Новости.



Также он призвал Роспотребнадзор выпустить для них противовирусные рекомендации. При этом депутат считает, что нельзя отменять традицию по приглашению дедов-морозов семьями домой.

