FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -8
73.97р83.84р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

«Могут быть разносчиками заразы». Милонов заявил, что деды-морозы должны привиться от COVID-19

20
Печать

Актеры, которые играют дедов-морозов, должны привиться от COVID-19 перед новогодними праздниками на фоне пандемии. Так считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Конечно, нужно понимать, что дед-мороз должен быть привитый. И это вопрос безопасности и вопрос ответственности самих родителей, потому что дед-мороз посещает несколько семей за день, и он может быть разносчиком заразы», — сказал парламентарий 2 декабря РИА Новости.

Также он призвал Роспотребнадзор выпустить для них противовирусные рекомендации. При этом депутат считает, что нельзя отменять традицию по приглашению дедов-морозов семьями домой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

либералЪ76
как и любой привитый или не привитый....
снегурочка
🤔🤔🤔
Гриб
морозу - оральную, снегурке - вагинальную!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1