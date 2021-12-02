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Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменен из-за нового штамма коронавируса

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Международный союз конькобежцев (ISU) 2 декабря официально отменил проведение финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке (Япония). Соревнования должны были пройти с 9 по 12 декабря.

«К сожалению, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими сложностями, организация мероприятия была чрезвычайно сложной. Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие, как планировалось. ISU сожалеет о невозможности провести соревнования. Организация оценит возможность переноса турнира на конец сезона и примет решение как можно скорее», — говорится в заявлении.

Японское издание Asahi уточнило, что главная причина — новый штамм коронавируса «омикрон». Именно из-за него Япония на днях полностью закрыла границы для въезжающих в страну иностранцев.

В финал Гран-при вышли 11 российских фигуристов, в том числе пять женщин-одиночниц.

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Комментарии (1)

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У них на трибунах 100% зрителей в масках. Ни одно не видел без маски. Там всё строго с этим.
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