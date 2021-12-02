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«Встречали хлебом-солью». Пустившаяся в кругосветку летчица-бельгийка приземлилась во Владивостоке

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19-летняя летчица Зара Резерфорд, которая совершает кругосветное путешествие из Бельгии на одномоторном сверхлегком самолете Shark UL («Акула»), приземлилась во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта города.

«Встреча юной девушки, совершающей кругосветное путешествие, прошла торжественно. Приземление одноместного воздушного судна на приморской земле запечатлели на фото- и видеокамеры представители СМИ, авиационные фотографы (споттеры) и блогеры. Летчицу встречали хлебом-солью», — гласит запись, опубликованная на сайте воздушной гавани 2 декабря.

Фото: Международный аэропорт Владивосток им. В.К.Арсеньева
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В комплексе аэровокзала провели пресс-конференцию, в ходе которой летчица поделилась своей историей. По словам Резерфорд, встреча в аэропорту Приморья оставила у нее яркие впечатления.

Зара отправилась в кругосветное путешествие на Shark UL 18 августа. К середине ноября она должна была вернуться в Бельгию, однако попала в непогоду на Аляске, из-за чего ей пришлось несколько недель ждать разрешения на вылет.

В планах девушки — пролететь пять континентов и 52 страны. Резерфорд уже пересекла Атлантику, Канаду, восточное побережье США и Карибские острова, после чего повернула обратно на север, пролетев через Панаму, Коста-Рику и Мексику. Зара собирается побить мировой рекорд и стать самой молодой женщиной в истории, облетевшей весь мир в одиночку.

Фото: Международный аэропорт Владивосток им. В.К.Арсеньева

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Комментарии (1)

Serg_I
Первым дело, первым делом -самолёты,
Ну, а девушки? А девушки - внутри...
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