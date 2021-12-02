ФСБ задержала украинских агентов, один из них готовил в России теракт

ФСБ России задержала в регионах страны нескольких сотрудников украинских разведслужб. Об этом 2 декабря пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.



Так, в руках оперативников оказались два агента Службы безопасности Украины 47-летний Зиновий Коваль и его 22-летний сын Игорь, которые прибыли в РФ «в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры».



В машине у них нашли короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты. Отец и сын признались, что были завербованы полковником УСБУ в Тернопольской области и согласились работать за 10 тысяч долларов.

