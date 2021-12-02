FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -8
73.97р83.84р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

ФСБ задержала украинских агентов, один из них готовил в России теракт

12
Печать

ФСБ России задержала в регионах страны нескольких сотрудников украинских разведслужб. Об этом 2 декабря пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Так, в руках оперативников оказались два агента Службы безопасности Украины 47-летний Зиновий Коваль и его 22-летний сын Игорь, которые прибыли в РФ «в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры».

В машине у них нашли короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты. Отец и сын признались, что были завербованы полковником УСБУ в Тернопольской области и согласились работать за 10 тысяч долларов.

Также сотрудники ФСБ задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который должен был совершить теракт, подорвав два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

«Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины», — заявили в ведомстве.

Цилык нелегально пересекал границу РФ для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств. В этом ему помогали Кириловец и два офицера разведки. «В ходе повторного прибытия в Россию Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления», — добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

veteran78
Насколько мне помнится (а я до хрена помню ) у всех реальных террористов совершавших что то на территории России было российское гражданство и жили они все в России. Ни одного гражданина Хайфы и Беверли Хиллз поймано не было.
Иван 2пырьев
А еще Майк и Ник
Владислав Терехин
Фуфло. Дзержинский в гробу переворачивается!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1