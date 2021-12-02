ФСБ задержала украинских агентов, один из них готовил в России теракт

ФСБ России задержала в регионах страны нескольких сотрудников украинских разведслужб. Об этом 2 декабря пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Так, в руках оперативников оказались два агента Службы безопасности Украины 47-летний Зиновий Коваль и его 22-летний сын Игорь, которые прибыли в РФ «в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры».
В машине у них нашли короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты. Отец и сын признались, что были завербованы полковником УСБУ в Тернопольской области и согласились работать за 10 тысяч долларов.
Также сотрудники ФСБ задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который должен был совершить теракт, подорвав два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
«Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины», — заявили в ведомстве.
Цилык нелегально пересекал границу РФ для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств. В этом ему помогали Кириловец и два офицера разведки. «В ходе повторного прибытия в Россию Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления», — добавили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело.