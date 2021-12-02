Воры заглянули к врачу и инженеру в Петербурге. Одного из подозреваемых нашли среди своих

Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, накануне в полицию обратилась 63-летняя врач детской поликлиники с просьбой найти преступника и содержимое собственной шкатулки. Пять пар серёжек, столько же колец и комплект из кольца и серёжек пропали из квартиры в девятиэтажке на Авиаконструкторов. Вместе с золотом вор унёс заначку: сотню евро и 8,5 тысячи рублей.

Двое петербуржцев из Выборгского и Приморского районов недосчитались имущества в последний день осени. К инженеру вор наведался через окно, а ювелирку педиатра ищут у соседа.

В квартиру на шестом этаже преступник мог проникнуть поздним вечером 30 ноября, подобрав ключи — замок на двери и стеклопакеты не повреждены.



Изучив записи с установленных в девятиэтажке камер наблюдения, полицейские вернулись в девятиэтажку и задержали 18-летнего третьекурсника колледжа. Он живёт в той же квартире вместе с внучкой заявительницы. Золота и денег при себе у него не оказалось. После беседы студента отпустили под обязательства о явке, возбуждение уголовного дела — вопрос времени.



Ещё одно заявление о краже полицейские получили от главного инженера строительной компании из Левашово. Поздним вечером 30 ноября частный дом на Лесной улице встретил 54-летнего хозяина холодом. Окно первого этажа было отжато, в комнате царил беспорядок.



Ревизия показала, что исчезли два ожерелья из жемчуга, пара браслетов, восемь пар серёжек, подвеска с иконой, четыре цепочки и два кольца. Всё из золота и с полудрагоценными камнями. Владелец оценил пропажу в 850 тысяч рублей.



Записи с камер полицейским не помогли — системой видеонаблюдения ни дом, ни окрестности не оборудованы. Возбуждено уголовное дело, преступника ищут.

