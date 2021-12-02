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У лауреатки вокальных конкурсов отняли с ножом и пистолетом дешевый телефон на севере Петербурга

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В Выборгском районе ищут мужчину в черной куртке с капюшоном, напугавшего 18-летнюю в лифте многоэтажки.

Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, накануне около половины десятого вечера в полицию обратилась 18-летняя учащаяся музыкального училища имени Римского-Корсакова. Она сообщила, что в лифте дома 18, корпус 2, по проспекту Художников на нее напал мужчина. Он запасся целым арсеналом «убеждений» — ножом и пистолетом, только ради того, чтобы отнять у девушки мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Несмотря на юный возраст, пострадавшая является лауреаткой нескольких вокальных конкурсов.

Она смогла дать достаточно детальное описание нападавшего — это был мужчина на вид лет 30, с темными волосами, в джинсах и черной куртке с капюшоном, который он тщательно надвигал на лицо.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

VF812
А в ауле, откуда взялся родитель новости, не в курсе, что слова *лауреатка* не существует?
angel of death
в городе камер полно - надеюсь найдут упыря... благо и пеленг мобильных операторов доступен
Alex000
Зачем лауреатка была с ножом и пистолетом?
(корректор, где ты?)
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