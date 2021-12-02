У лауреатки вокальных конкурсов отняли с ножом и пистолетом дешевый телефон на севере Петербурга

В Выборгском районе ищут мужчину в черной куртке с капюшоном, напугавшего 18-летнюю в лифте многоэтажки.
Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, накануне около половины десятого вечера в полицию обратилась 18-летняя учащаяся музыкального училища имени Римского-Корсакова. Она сообщила, что в лифте дома 18, корпус 2, по проспекту Художников на нее напал мужчина. Он запасся целым арсеналом «убеждений» — ножом и пистолетом, только ради того, чтобы отнять у девушки мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.
Несмотря на юный возраст, пострадавшая является лауреаткой нескольких вокальных конкурсов.
Она смогла дать достаточно детальное описание нападавшего — это был мужчина на вид лет 30, с темными волосами, в джинсах и черной куртке с капюшоном, который он тщательно надвигал на лицо.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.