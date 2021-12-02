В Красноярске в квартире нашли задушенную пятилетнюю девочку. Тело ее матери обнаружили у подъезда

Страшная история произошла в Красноярске, там погибли мать и ее дочь, следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



По данным ведомства, накануне у подъезда дома по улице Борисова обнаружили тело женщины с признаками падения с высоты. А в квартире была найдена ее мертвая пятилетняя дочь с признаками удушения.



Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. Следователи отрабатывают различные версии произошедшего. Назначены экспертизы, допрашиваются родственники и знакомые семьи.

