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В Красноярске в квартире нашли задушенную пятилетнюю девочку. Тело ее матери обнаружили у подъезда

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Страшная история произошла в Красноярске, там погибли мать и ее дочь, следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным ведомства, накануне у подъезда дома по улице Борисова обнаружили тело женщины с признаками падения с высоты. А в квартире была найдена ее мертвая пятилетняя дочь с признаками удушения.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. Следователи отрабатывают различные версии произошедшего. Назначены экспертизы, допрашиваются родственники и знакомые семьи.

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Комментарии (4)

AndrewBarsik
Заметка содержит всю необходимую информацию для объективной оценки результатов "демографической политики". Люди просто не хотят жить в России и не хотят, чтобы в России жили их дети.
vvfkkbyrf.c
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На дан.ный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
zlopopik
Задушила и сбросилась? Как всегда соли?
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