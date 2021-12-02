На Литейном нелегальный мигрант сбил на «Хендэ» школьницу

16-летняя петербурженка попала под колеса машины в центре Петербурга.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 декабря, скорую вызвали накануне около половины девятого на Литейный проспект. По предварительной информации, 21-летний гражданин Узбекистана на «Хендэ Солярисе» ехал от Невского проспекта в сторону улицы Жуковского и в районе дома 58 сбил девушку-подростка. Она переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.



С серьезными травмами в состоянии средней тяжести 16-летняя была госпитализирована в детскую городскую больницу № 2.

