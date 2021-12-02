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На Литейном нелегальный мигрант сбил на «Хендэ» школьницу

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16-летняя петербурженка попала под колеса машины в центре Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 декабря, скорую вызвали накануне около половины девятого на Литейный проспект. По предварительной информации, 21-летний гражданин Узбекистана на «Хендэ Солярисе» ехал от Невского проспекта в сторону улицы Жуковского и в районе дома 58 сбил девушку-подростка. Она переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

С серьезными травмами в состоянии средней тяжести 16-летняя была госпитализирована в детскую городскую больницу № 2.

Водитель «Хендэ» прибыл в РФ в июне 2021 года в поисках работы. На миграционном учете в Петербурге он не состоит.

Проводится проверка.

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Комментарии (11)

NAFTALIN 2000-2036
путин прав, без мигрантов мы бы утонули в снегу
angel of death
а какая разница - легальный/нелегальный? нарушитель он и в африке нарушитель - депортировать из страны к чёртовой матери, но перед этим дать построить Шойгород в Сибири...
AKM
Спасибо Путину за амнистию 150 тыс. узбекских мигрантов.
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