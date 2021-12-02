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На Алтае десятиклассник выстрелил в голову подростку из пневматики

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На Алтае прокуратура проводит проверку после стрельбы у одной из школ. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне. Как пишет «Вести Алтай» со ссылкой на родителей пострадавшего, их 14-летний сын перед началом второй смены зашел в уличный туалет, где в него из пневматического пистолета выстрелил ученик 10 класса. Подросток получил ранение в голову, пуля застряла в лобной кости.

Мальчик рассказал родителям, что стрелявший сам довел его до школьного медпункта. Пострадавшему наложили повязку и доставили его в районную ЦРБ. Из головы ребенка удалили пулю диаметром 4,5 мм. Школьник считает, что десятиклассник целенаправленно выстрелил в него.

«Прокуратурой Алтайского района проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности детей», — говорится в сообщении ведомства. При необходимости будут приняты меры реагирования.

Также проверку начало управление Следственного комитета по региону.

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Комментарии (9)

angel of death
растёт печальное будущее... очередной стрелок фигов...
vvfkkbyrf.c
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Не.сколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
Пю Ре
Вы Алтай не очень, видимо, себе представляете...
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