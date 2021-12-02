На Алтае десятиклассник выстрелил в голову подростку из пневматики

На Алтае прокуратура проводит проверку после стрельбы у одной из школ. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ведомства.



Инцидент произошел накануне. Как пишет «Вести Алтай» со ссылкой на родителей пострадавшего, их 14-летний сын перед началом второй смены зашел в уличный туалет, где в него из пневматического пистолета выстрелил ученик 10 класса. Подросток получил ранение в голову, пуля застряла в лобной кости.



Мальчик рассказал родителям, что стрелявший сам довел его до школьного медпункта. Пострадавшему наложили повязку и доставили его в районную ЦРБ. Из головы ребенка удалили пулю диаметром 4,5 мм. Школьник считает, что десятиклассник целенаправленно выстрелил в него.

