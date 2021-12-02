«Китовую тюрьму» в Приморье полностью закрыли

Акваторию бухты Средняя в Приморье, где содержались киты и белухи, полностью освободили от вольеров. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.



По данным ведомства, ООО «Лакколит» использует акваторию бухты для стоянки и обслуживания судов, а в 2018 году право пользования ее частью было передано ряду других компаний, где те незаконно содержали выловленных косаток и белух в 7 несамоходных сооружениях. Несмотря на расторжение договоров в октябре — ноябре 2020 года, конструкции так и не были убраны.