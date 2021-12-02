«Китовую тюрьму» в Приморье полностью закрыли

Акваторию бухты Средняя в Приморье, где содержались киты и белухи, полностью освободили от вольеров. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
По данным ведомства, ООО «Лакколит» использует акваторию бухты для стоянки и обслуживания судов, а в 2018 году право пользования ее частью было передано ряду других компаний, где те незаконно содержали выловленных косаток и белух в 7 несамоходных сооружениях. Несмотря на расторжение договоров в октябре — ноябре 2020 года, конструкции так и не были убраны.
По представлению прокурора в целях недопущения незаконного содержания морских животных плавучие конструкции демонтированы. Их переместили на территорию Ливадийского судоремонтного завода, там они будут использованы для ремонта кораблей.
«В настоящее время акватория бухты Средняя полностью освобождена от вольеров. Содержавшиеся в указанных вольерах морские млекопитающие были выпущены в естественную среду в 2019 г. (10 косаток и 84 белухи)», — добавили в ведомстве.