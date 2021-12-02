«Не стесняйтесь есть всякую дрянь и смотреть всякую чушь». Компанию озорников приглашают отдохнуть в жилище из «Один дома»

Дом семьи Маккалистеров из фильма «Один дома» теперь можно арендовать – объявление выложил сервис частных объявлений о сдаче. Автор, представившись братом главного героя Кевина, приглашает «компанию озорников» отдохнуть в своем семейном доме – и даже обещает поделиться пиццей.



«В этот праздничный сезон мы играем по правилам моего маленького брата, так что не стесняйтесь есть всякую дрянь, смотреть чушь по телевизору, брать лосьон моего отца и выбирать свое собственное приключение. Только не заходите в мою комнату, ладно?» – говорится в объявлении.