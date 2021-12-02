«Не стесняйтесь есть всякую дрянь и смотреть всякую чушь». Компанию озорников приглашают отдохнуть в жилище из «Один дома»

Дом семьи Маккалистеров из фильма «Один дома» теперь можно арендовать – объявление выложил сервис частных объявлений о сдаче. Автор, представившись братом главного героя Кевина, приглашает «компанию озорников» отдохнуть в своем семейном доме – и даже обещает поделиться пиццей.
«В этот праздничный сезон мы играем по правилам моего маленького брата, так что не стесняйтесь есть всякую дрянь, смотреть чушь по телевизору, брать лосьон моего отца и выбирать свое собственное приключение. Только не заходите в мою комнату, ладно?» – говорится в объявлении.
Отмечается, что «сотрудник службы безопасности Маккалистеров» покажет гостям окрестности, приготовит еду и подарит набор Lego по мотивам фильма. Кормить обещают пиццей и макаронами с сыром. В доме четыре гостевых комнаты и две спальни.
Бронирование откроется 7 декабря – пока арендовать дом можно только на 12-е число. Цена на сайте не указана.