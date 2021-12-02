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«Не стесняйтесь есть всякую дрянь и смотреть всякую чушь». Компанию озорников приглашают отдохнуть в жилище из «Один дома»

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Фото: скриншот видео / YouTube
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Дом семьи Маккалистеров из фильма «Один дома» теперь можно арендовать – объявление выложил сервис частных объявлений о сдаче. Автор, представившись братом главного героя Кевина, приглашает «компанию озорников» отдохнуть в своем семейном доме – и даже обещает поделиться пиццей.

«В этот праздничный сезон мы играем по правилам моего маленького брата, так что не стесняйтесь есть всякую дрянь, смотреть чушь по телевизору, брать лосьон моего отца и выбирать свое собственное приключение. Только не заходите в мою комнату, ладно?» – говорится в объявлении.

Фото: скриншот с сайта airbnb
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Отмечается, что «сотрудник службы безопасности Маккалистеров» покажет гостям окрестности, приготовит еду и подарит набор Lego по мотивам фильма. Кормить обещают пиццей и макаронами с сыром. В доме четыре гостевых комнаты и две спальни.

Бронирование откроется 7 декабря – пока арендовать дом можно только на 12-е число. Цена на сайте не указана.

Фото: скриншот видео / YouTube
Фото: скриншот с сайта airbnb

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Комментарии (3)

Свободу Лёхе!
Первым делом подумалось: что за деревья перед домом у них растут, ведь если ураган..) Или, у них настолько здоровые даже деревья, что ураганы им нестрашны? )
Денеб
У них и взрослые как дети......
onotolich
«сотрудник службы безопасности Маккалистеров» - тот самый дед с лопатой?
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