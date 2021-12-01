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Доследственная проверка закончилась похищением орденов. Против петербургского полицейского возбудили уголовное дело

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В Петербурге расследуют дело о похищении двух государственных наград СССР. По версии следствия, это сделал полицейский.

Как сообщает 1 декабря пресс-служба Следственного комитета по региону, преступление произошло не позднее 30 июня прошлого года в квартире на Рябовском шоссе. Предположительно, участковый уполномоченный по Красногвардейскому району во время доследственной проверки похитил орден Красной Звезды, а также орден Отечественной войны II степени. По версии СК, он хранил награды у себя дома, пока их не изъяли сотрудники полиции.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ — о приобретении государственных наград СССР.

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Комментарии (3)

Денеб
А участковый уполномоченный-то настоящий патриот! Не доллары и евры вражьи,
а орден Красной звезды, а также орден Отечественной войны 2-й степени!
Не корысти ради, а токмо из любви к Родине крал.... Понять, простить и повысить по службе!
azul
Не было никогда и вот опять.
Geezer
". .участковый уполномоченный во время доследственной проверки ПОХИТИЛ орден Красной звезды, а также орден Отечественной войны 2-й степени"
И далее - возбуждено уголовное дело по статье 314 УК РФ - ПРИОБРЕТЕНИЕ государственных наград..
То есть если попался мент, то он не украл, а приобрёл?
И в случае признания его виновным ему грозит всего лишь штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной за период до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.
За кражу максимальный срок -2 года в тюрьме.
Вывод - прежде чем нарушать закон, устройся на работу в полицию, минимизируя риски.. и даже на киче есть варики долго не сидеть - Путин помилования свои в основном оборотням в погонах раздаёт, проверено..
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