Доследственная проверка закончилась похищением орденов. Против петербургского полицейского возбудили уголовное дело

В Петербурге расследуют дело о похищении двух государственных наград СССР. По версии следствия, это сделал полицейский.
Как сообщает 1 декабря пресс-служба Следственного комитета по региону, преступление произошло не позднее 30 июня прошлого года в квартире на Рябовском шоссе. Предположительно, участковый уполномоченный по Красногвардейскому району во время доследственной проверки похитил орден Красной Звезды, а также орден Отечественной войны II степени. По версии СК, он хранил награды у себя дома, пока их не изъяли сотрудники полиции.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ — о приобретении государственных наград СССР.