Доследственная проверка закончилась похищением орденов. Против петербургского полицейского возбудили уголовное дело

". .участковый уполномоченный во время доследственной проверки ПОХИТИЛ орден Красной звезды, а также орден Отечественной войны 2-й степени"

И далее - возбуждено уголовное дело по статье 314 УК РФ - ПРИОБРЕТЕНИЕ государственных наград..

То есть если попался мент, то он не украл, а приобрёл?

И в случае признания его виновным ему грозит всего лишь штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной за период до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

За кражу максимальный срок -2 года в тюрьме.

Вывод - прежде чем нарушать закон, устройся на работу в полицию, минимизируя риски.. и даже на киче есть варики долго не сидеть - Путин помилования свои в основном оборотням в погонах раздаёт, проверено..