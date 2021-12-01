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Экс-педагога Российской академии художеств заочно арестовали по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним ученицам

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Хамовнический райсуд Москвы заочно арестовал экс-педагога Российской академии художеств Виктора Елизарова. Его подозревают в домогательствах к несовершеннолетним ученицам.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Елизарова меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции», — рассказали 1 декабря ТАСС в пресс-службе суда.

По информации агентства, Елизарова подозревают по ч. 3 ст. 135 УК РФ и объявили в розыск.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что 15 выпускниц Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств обвинили Елизарова «в совращении, педофилии, психологическом и физическом насилии». Они заявили, что мужчина трогал учениц за интимные места, комментировал их внешность, а когда они достигали пубертата, вступал с некоторыми в интимные отношения.

По данным Baza, в сентябре Елизарова отстранили от работы, а где он сейчас — неизвестно.

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