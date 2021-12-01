Росстат: в России растут зарплаты и снижается безработица

В России заметно сократилось число безработных, следует из материалов Росстата, опубликованных 1 декабря.

Всего в октябре 2021 года в стране 3,3 млн безработных, что, по методологии МОТ, на 30,3% ниже, чем в октябре 2020-го. Уровень безработицы — 4,3%, что соответствует минимальным значениям последних десяти лет. Официально зарегистрированы в центрах занятости 0,8 млн человек, что на 76,1% меньше, чем в октябре 2020 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в сентябре составила 54 687 рублей, что на 9,6% больше, чем в сентябре 2020 года. Правда, реальная заработная плата выросла только на 2%. Средний размер назначенной пенсии в октябре составил 15 851 рубль. Это на 5,5% больше, чем в октябре 2020 года. По сравнению с прошлым месяцем показатель не вырос.