FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -10
73.97р83.84р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

«Никольские ряды» преобразились к Новому году. Посетителей ждет ледяная горка и Венецианская карусель

1
Печать
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

В Петербурге появилось новое зимнее культурно-развлекательное пространство. 1 декабря для посетителей открылся двор «Никольских рядов».

Как передает корреспондент «Фонтанки», посетители, как и в прошлом году, смогут прокатиться на снежной горке на надувных ватрушках. В этом году она станет на одну дорожку шире и будет работать в любую погоду. Конструкцию, которая прежде вызвала недовольство КГИОП, удалось согласовать, подчеркнули в пресс-службе «Никольских рядов».

ПоделитьсяПоделиться

На ярмарке горожанам и туристам предложат сувениры, а также угощения — супы в съедобных хлебных стаканчиках, швейцарский раклет, чешские трдельники, жаренные орешки, тягучие японские десерты моти, а также кофе и глинтвейн. Согреваться предстоит с их помощью — обещанные организаторами зимние костры пока не заработали.

Вход будет свободным для всех желающих. Но на горку и Венецианскую карусель будут продаваться разовые билеты от 150 рублей (200 рублей в выходные и праздничные дни), а также билеты на безлимитные катания.

Пока QR-кодов для посещения не требуется, но организаторы уточняют что правила могут корректироваться в зависимости от требований Роспотребнадзора. Ранее власти Петербурга сообщали, что могут ввести QR-коды для посещения ледовых катков, но еще не приняли решения.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266767188
3дравствуйте. Очень необходима сейчас помощь. Просто не справляю.сь с ситуацией сама. Ищу уже любую работу, но пока ничего не находится. Согласна на все подработки онлайн ( на данный момент я могу работать только из дома- у меня проблемы с коленями) , но зашла в тупик. Дома есть совсем нечего. От голода почти теряю со3нание.
Умоляю, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Я вам все верну 100%! как только найду работу. Если укажете свои данные при переводе.
Номер моей карты: 4890 4947 5276 1270 Заранее большое человеческое спасибо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний