«Никольские ряды» преобразились к Новому году. Посетителей ждет ледяная горка и Венецианская карусель

Как передает корреспондент «Фонтанки», посетители, как и в прошлом году, смогут прокатиться на снежной горке на надувных ватрушках. В этом году она станет на одну дорожку шире и будет работать в любую погоду. Конструкцию, которая прежде вызвала недовольство КГИОП, удалось согласовать, подчеркнули в пресс-службе «Никольских рядов».

На ярмарке горожанам и туристам предложат сувениры, а также угощения — супы в съедобных хлебных стаканчиках, швейцарский раклет, чешские трдельники, жаренные орешки, тягучие японские десерты моти, а также кофе и глинтвейн. Согреваться предстоит с их помощью — обещанные организаторами зимние костры пока не заработали.

Вход будет свободным для всех желающих. Но на горку и Венецианскую карусель будут продаваться разовые билеты от 150 рублей (200 рублей в выходные и праздничные дни), а также билеты на безлимитные катания.



Пока QR-кодов для посещения не требуется, но организаторы уточняют что правила могут корректироваться в зависимости от требований Роспотребнадзора. Ранее власти Петербурга сообщали, что могут ввести QR-коды для посещения ледовых катков, но еще не приняли решения.