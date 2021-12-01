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0,005% случаев. В центре Гамалеи рассказали сколько детей умерли от коронавируса

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Примерно 400 российских детей с начала пандемии умерли от коронавируса. Это 0,005% случаев.

Данные 1 декабря привел главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с RT. Считал специалист от обратного - считается, что детская смертность от коронавируса выражена в 0,005%, а это значит что умерли примерно 350-400 малолетних пациентов. По его данным, смертность дает дельта-штамм.

Минздрав ранее сообщал, что в России заболели 30 тысяч детей, это примерно 5% от всех зараженных.

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