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Tesla выпустила лимитированные свистки. Их раскупили за несколько часов

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Tesla выпустила лимитированные свистки из полированной медицинской нержавеющей стали Cyberwhistle, дизайн которых вдохновлен электропикапом Cybertruck. Появившиеся в ассортименте фирмы аксессуары полностью раскупили за несколько часов.

Как сообщило издание Independent 1 декабря, новинка за $50 (приблизительно ₽3700) стала язвительным ответом Илона Маска на недавние заявления сотрудницы компании о сексуальных домогательствах, с которыми женщины сталкиваются на рабочем месте.

На это намекает короткое описание продукта в Twitter руководителя Tesla. «Доносите на Теслу!» — призывает он в социальной сети, используя в своей фразе слово «свист».

Маск также просит не покупать салфетку для дисплея от Apple, называя ее «глупой». Вместо этого предлагает потратить деньги на угловатый аксессуар.

По сведениям издания, новинку уже пытаются перепродать на eBay за сотни долларов.

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Комментарии (1)

Денеб
Не свисти! Денег лишишься! - народная мудрость.......
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