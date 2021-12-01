Tesla выпустила лимитированные свистки. Их раскупили за несколько часов

Tesla выпустила лимитированные свистки из полированной медицинской нержавеющей стали Cyberwhistle, дизайн которых вдохновлен электропикапом Cybertruck. Появившиеся в ассортименте фирмы аксессуары полностью раскупили за несколько часов.

Как сообщило издание Independent 1 декабря, новинка за $50 (приблизительно ₽3700) стала язвительным ответом Илона Маска на недавние заявления сотрудницы компании о сексуальных домогательствах, с которыми женщины сталкиваются на рабочем месте.

На это намекает короткое описание продукта в Twitter руководителя Tesla. «Доносите на Теслу!» — призывает он в социальной сети, используя в своей фразе слово «свист».