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Причастного к опустошению криптокошелька жителя Томска на сотни миллионов рублей нашли и арестовали в Петербурге

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Оперативники в Петербурге задержали похитителя, который вынудил молодого человека в Томске перевести со своего счета 85 биткоинов. В квартире нашли лишь 10%, но и это 36 миллионов.

Об аресте подозреваемого 1 декабря сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. Жертва — 24-летний житель Томска с 90 биткоинами в криптокошельке. Еще в октябре его у парадной встретили вооруженные мужчины, вернули молодого человека в квартиру и под угрозой оружия заставили перевести 85 биткоинов на другой счет. Ноутбук, телефоны, наличность — всего примерно на 400 тысяч — тоже исчезли.

Уголовное дело возбудили по статье о разбое и спустя полтора месяца одного из подозреваемых нашли. В петербургской квартире обнаружилось 36 миллионов.

Разбойника-миллионера арестовали, подельников ищут.

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Комментарии (7)

Dimitry Antonov
А ещё вопрос, как полиция изъяла и приобщила к делу вещдоки - похищенные биткоины?
Ruth D. Armstead
Кхм, интересно. А биток у нас уже, наравне с фиатными средствами , является законным средством оплаты?
А зачем тогда борятся к криптообменниками?
NAFTALIN 2000-2036
а чего её выпустили уже, Марину Вульф эту? ей же вроде три месяца ареста давали... ЗюЗю не, ну генерал-майор, читающий сводки с полей - это что-то
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