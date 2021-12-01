Причастного к опустошению криптокошелька жителя Томска на сотни миллионов рублей нашли и арестовали в Петербурге

Оперативники в Петербурге задержали похитителя, который вынудил молодого человека в Томске перевести со своего счета 85 биткоинов. В квартире нашли лишь 10%, но и это 36 миллионов.

Об аресте подозреваемого 1 декабря сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. Жертва — 24-летний житель Томска с 90 биткоинами в криптокошельке. Еще в октябре его у парадной встретили вооруженные мужчины, вернули молодого человека в квартиру и под угрозой оружия заставили перевести 85 биткоинов на другой счет. Ноутбук, телефоны, наличность — всего примерно на 400 тысяч — тоже исчезли.