На четвертую волну в Петербурге пришлось меньше тысячи наказаний за нарушение коронавирусных правил

За три месяца петербургские суды рассмотрели под две тысячи дел о нарушении санитарных норм и правил поведения при режиме повышенной готовности. Наказаниями закончились чуть больше половины.
Итоги осени 2021 года подвела объединенная пресс-служба городских судов 1 декабря. По статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях поступило 1165 материалов (штраф от 1 до 30 тысяч рублей физлицу) наказали 701 человека, прекратили только 70 дел. Остальные либо вернули составителям, либо передали по подведомственности.
По статье 6.3 (штраф от 15 до 40 тысяч) рассмотрели 563 протокола. 294 закончились наказанием, 154 прекращением, 100 вернули и 15 передали.
Городским законодательством также предусмотрено наказание по статье 8–6–1 местного аналога КоАП. Штрафует по ней комитет законности. В сентябре там отмечали, что количество протоколов «значительно сократилось», но цифры не назывались.