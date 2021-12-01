На четвертую волну в Петербурге пришлось меньше тысячи наказаний за нарушение коронавирусных правил

За три месяца петербургские суды рассмотрели под две тысячи дел о нарушении санитарных норм и правил поведения при режиме повышенной готовности. Наказаниями закончились чуть больше половины.

Итоги осени 2021 года подвела объединенная пресс-служба городских судов 1 декабря. По статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях поступило 1165 материалов (штраф от 1 до 30 тысяч рублей физлицу) наказали 701 человека, прекратили только 70 дел. Остальные либо вернули составителям, либо передали по подведомственности.