Октябрьскую набережную окутало паром, водители предупреждают о возможном катке

«В 13:35 бригада ГУП «ТЭК СПб» локализовала вытекание горячей воды на поверхность по адресу: Октябрьская наб., 118/1. Теплоэнергетики определяются с объемом производства работ. По нормативам на ремонт трубопровода диаметром 300 мм отводится 13 часов, но специалисты ТЭКа делают все возможное, чтобы завершить ремонт как можно раньше», — заявили в теплоснабжающей организации.

Работы проводятся без отключения жителей и социальных учреждений от горячего водоснабжения. В зоне ограничения отопления — 27 зданий, в том числе 20 жилых домов, 2 детских учреждения и школа.