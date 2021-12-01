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Октябрьскую набережную окутало паром, водители предупреждают о возможном катке

Дефект на теплосети в Невском районе Петербурга обратил на себя внимание автовладельцев. Во второй половине дня 1 декабря перекресток Русановской улицы и Октябрьской набережной окутало густым паром. Водители предупредили о луже, прикрепив видеоподтверждение.

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«В 13:35 бригада ГУП «ТЭК СПб» локализовала вытекание горячей воды на поверхность по адресу: Октябрьская наб., 118/1. Теплоэнергетики определяются с объемом производства работ. По нормативам на ремонт трубопровода диаметром 300 мм отводится 13 часов, но специалисты ТЭКа делают все возможное, чтобы завершить ремонт как можно раньше», — заявили в теплоснабжающей организации.

Работы проводятся без отключения жителей и социальных учреждений от горячего водоснабжения. В зоне ограничения отопления — 27 зданий, в том числе 20 жилых домов, 2 детских учреждения и школа.

© Фонтанка.Ру

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