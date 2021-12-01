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Краевед расскажет про ж/д тоннель под Невой и другое несбывшееся

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«Строительство № 5 НКПС» — вот как именуется проект строительства метрополитена 1940 года. НКПС — это Народный комиссариат путей сообщения. Например, «номером один» был ж/д тоннель под Днепром, а № 4 — под Амуром. Каким должен был стать № 5, под Невой, расскажет 6 декабря краевед Михаил Крайнов. Бесплатно, 18+

Проект Петербургского метрополитена П. И. Балинского (1900-е)
Проект Петербургского метрополитена П. И. Балинского (1900-е)Фото: wikipedia.org
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В проекте того метро есть, например, станции «Сад 9 января», «Площадь Стачек», «Пл. Нахимова», «Бабурин переулок». При проектировании хотели равняться на габариты столичного метрополитена, а отдельно значились пункты ПВО, чтобы станции можно было использовать как бомбоубежища. Каким бы стал метрополитен, если бы все «пошло по плану»? Чему были бы посвящены станции первой линии, если бы не война? И как бы выглядели, если бы воплотились в жизнь проекты первого послевоенного архитектурного конкурса? Наземные вестибюли «Пл. Восстания» и «Балтийской» (называлась «Балтийский вокзал») были бы другими, а буква «М» необязательно была бы синей.

Михаил Крайнов с единомышленниками собирает информацию о Ленинграде, который планировался, но не реализовался: он развенчает мифы про подземку, покажет проектные цветные схемы линий ленинградского метрополитена и ответит на вопросы.

Встречаемся 6 декабря в лектории «Новой Голландии» (регистрация на сайте), также планируется трансляция на YouTube-канале. Начало в 19:30.

Александра Шеромова

Проект Петербургского метрополитена П. И. Балинского (1900-е)
Проект Петербургского метрополитена П. И. Балинского (1900-е)Фото: wikipedia.org

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