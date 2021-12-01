Людям с низким иммунитетом рекомендуют трижды привиться вакциной от COVID-19

«Мы знаем, что есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим [вакцинации], — две дозы «Спутника V» с интервалом в три недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза. И мы сейчас эту схему продвигаем, для того чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции [вируса]», — процитировало агентство ученого 1 декабря.

По словам Гущина, «Спутник V» работает в группе ВИЧ-инфицированных.

«Мы понимаем, что мы имеем в популяции ВИЧ-инфицированных разные группы людей, с разной степенью сохранности иммунной системы, иммунного ответа, и в этой связи сейчас мы уже понимаем, какой группе пациентов какой режим [вакцинации] может быть рекомендован для того, чтобы обеспечить наилучшую защиту», — сказал он.

Между тем главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Алексей Мазус отметил, что у медиков есть алгоритм ведения пациентов с ВИЧ и руководство Министерства здравоохранения о вакцинации от ковида этой группы пациентов. По его словам, отдельным больным нужно делать бустер через три месяца, некоторым — полную дозу.