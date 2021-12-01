FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -10
74.89р84.82р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Людям с низким иммунитетом рекомендуют трижды привиться вакциной от COVID-19

27
Печать

Обладателям низкого иммунитета может понадобиться третья, дополнительная доза вакцины от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимира Гущина.

«Мы знаем, что есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим [вакцинации], — две дозы «Спутника V» с интервалом в три недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза. И мы сейчас эту схему продвигаем, для того чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции [вируса]», — процитировало агентство ученого 1 декабря.

По словам Гущина, «Спутник V» работает в группе ВИЧ-инфицированных.

«Мы понимаем, что мы имеем в популяции ВИЧ-инфицированных разные группы людей, с разной степенью сохранности иммунной системы, иммунного ответа, и в этой связи сейчас мы уже понимаем, какой группе пациентов какой режим [вакцинации] может быть рекомендован для того, чтобы обеспечить наилучшую защиту», — сказал он.

Между тем главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Алексей Мазус отметил, что у медиков есть алгоритм ведения пациентов с ВИЧ и руководство Министерства здравоохранения о вакцинации от ковида этой группы пациентов. По его словам, отдельным больным нужно делать бустер через три месяца, некоторым — полную дозу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

266653968
Если людям со слабым иммунитетом надо три, пять, семь, девять прививок и так далее, то разумеется, что людям с сильным иммунитетом прививки не нужны. Почему в статье об этом ни слова?
Buka
а как же 4 и 5 порции? неужели не понадобятся? успокоили)
bratvanavsegda
Ну в принципе я так и думала, что ловить тех, кто не хочет вакцинироваться, долго и трудно, они убегают и прячуться, легче тех, кто уже сдался и укололся, заставить колоться много раз. С финансовой точки зрения что уколоть троих, что уколоть одного трижды. Но в последнем случае не надо гоняться за ними, сами придут.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний