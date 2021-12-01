Пушистый ревизор. В Пскове кот проинспектировал обсуждение бюджета

Встреча проходила в городском культурном центре. Кот появился в зале в разгар заседания. Один из присутствующих попытался поймать животное, но депутаты настояли, чтобы пушистый остался. Спустя минуту после деловитой прогулки вдоль столов он сам удалился по своим делам.

В пресс-службе парламента изданию « Подъем » рассказали, что о существовании кота в культурном центре никто и не знал.

«Честно говоря, не знаем, откуда он. Он, наверное, просто у них живет. Он пришел, посмотрел на все, помурчал и ушел. Его никто не выгонял, ему, видимо, стало скучно. Он не помешал, наоборот, очень хорошо разрядил обстановку», — сообщил собеседник издания.

Возможно, недоумение кота вызвал проект бюджета Пскова, сформированный с дефицитом в 1,6%. Пока доходы в главном финансовом документе города составляют 6 млрд 687 млн рублей, что на 106 млн меньше расходов.