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Более трети платежей в 2021 году петербуржцы совершают при помощи смартфонов

МТС Банк изучил предпочтения петербуржцев при оплате покупок с помощью сервисов мобильной бесконтактной оплаты

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Фото: pixabay.com
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Согласно исследованию МТС Банка, популярность мобильной бесконтактной оплаты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжает набирать обороты как в офлайн-магазинах, так и при совершении онлайн-платежей. По данным банка, 36% платежей петербуржцы совершают с помощью смартфонов. В прошлом году доля таких операций была ниже – только 26%.

Примечательно, что в онлайне популярность оплаты pay-сервисами* меньше – 28% от общего количества онлайн-транзакций в октябре 2021 года. Это можно объяснить тем, что еще не все приложения и интернет-ресурсы реализовали у себя возможность такого способа оплаты.

Стоит отметить, что в регионе pay-сервисами пользуются чаще, чем в среднем по России: 36% транзакций против 34%.

Самым популярным мобильным сервисом бесконтактной оплаты среди клиентов МТС Банка по-прежнему остается Apple Pay — в октябре 2021 года с его помощью было совершено 45% операций, Google Pay — 36%, Samsung Pay — 15% и 4% операций пришлись на остальные сервисы. Примечательно, что в предыдущие годы Apple Pay показывал отрицательную динамику, а за минувший год он показал рост на 6%, доля Google Pay прибавила 1%, а доля Samsung Pay упала на 8%. Отдельно стоит отметить Mir Pay — пока сервис не составляет конкуренцию тройке лидеров, однако за год количество платежей, совершенных клиентами МТС Банка с помощью этого сервиса увеличилось в 10 раз.

ПАО «МТС-Банк» Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г.

*Далее под мобильными сервисами бесконтактной оплаты подразумеваются Apple Pay, Google Pay, Koshelek Pay, Mir Pay и Samsung Pay

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Фото: pixabay.com

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