Более трети платежей в 2021 году петербуржцы совершают при помощи смартфонов

Согласно исследованию МТС Банка, популярность мобильной бесконтактной оплаты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжает набирать обороты как в офлайн-магазинах, так и при совершении онлайн-платежей. По данным банка, 36% платежей петербуржцы совершают с помощью смартфонов. В прошлом году доля таких операций была ниже – только 26%.

Примечательно, что в онлайне популярность оплаты pay-сервисами* меньше – 28% от общего количества онлайн-транзакций в октябре 2021 года. Это можно объяснить тем, что еще не все приложения и интернет-ресурсы реализовали у себя возможность такого способа оплаты.