«За доблесть в спасении». Губернатор наградил медиков петербургским знаком отличия

Медицинских работников городских и федеральных стационаров, в которых лечат петербуржцев с ковидом, наградили губернаторским знаком отличия «За доблесть в спасении». Александр Беглов от лица всех горожан поблагодарил врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров за труд и мужество.



Знак отличия «За доблесть в спасении» учрежден по инициативе Александра Беглова и впервые был вручен в июне 2020 года, когда город переживал самый сложный период пандемии. Им награждаются медицинские работники, проявившие мужество и самоотверженность при спасении жизни и здоровья людей. Сегодня эту награду получили еще 79 сотрудников медицинских учреждений. Губернатора показывали по видео, а награды в клиниках своим сотрудникам вручали главные врачи.

