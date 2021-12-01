«За доблесть в спасении». Губернатор наградил медиков петербургским знаком отличия

Медицинских работников городских и федеральных стационаров, в которых лечат петербуржцев с ковидом, наградили губернаторским знаком отличия «За доблесть в спасении». Александр Беглов от лица всех горожан поблагодарил врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров за труд и мужество.
Знак отличия «За доблесть в спасении» учрежден по инициативе Александра Беглова и впервые был вручен в июне 2020 года, когда город переживал самый сложный период пандемии. Им награждаются медицинские работники, проявившие мужество и самоотверженность при спасении жизни и здоровья людей. Сегодня эту награду получили еще 79 сотрудников медицинских учреждений. Губернатора показывали по видео, а награды в клиниках своим сотрудникам вручали главные врачи.
«Подвиг врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров, водителей скорой помощи в период эпидемии войдет в историю. Сегодня вы продолжаете трудиться на самом трудном участке. Работаете в «красной зоне». Решающая роль в борьбе с пандемией принадлежит именно вам», — сказал Александр Беглов. Он напомнил, что в пики заболеваемости в Петербурге перепрофилировали более 20 городских и федеральных стационаров, в которых спасали и лечили более 12 тысяч пациентов с ковидом. Многим пришлось поменять специальность и стать инфекционистами. Срочную переподготовку прошли десять тысяч врачей и медсестер.
«По сравнению с тяжелым прошлым годом сейчас есть возможность сделать прививку. Спасибо, что объясняете людям необходимость вакцинации», — сказал Александр Беглов.