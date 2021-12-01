В Петербурге и Ленобласти стартовал марафон по сбору книг для новой деревенской библиотеки

Организатором марафона выступил благотворительный проект «Клуб книгодар», который объединяет книжников по всей России и поддерживает сельские и деревенские библиотеки. До 30 декабря планируется собрать не меньше одной тысячи книг для новой библиотеки, расположенной в деревне Вартемяги в Агалатовском сельском поселении Всеволожского района.



В организации марафона «Клубу книгодар» помогали петербургский художник Валериус и поэт Оля Жданкина. Валериус стал автором дизайна коробок для сбора литературы.