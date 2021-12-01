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В Петербурге и Ленобласти стартовал марафон по сбору книг для новой деревенской библиотеки

В первый день зимы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стартовал большой марафон по сбору книг «Бери и отдавай!». В течение месяца в 15 точках будут приниматься книги для деревенской библиотеки.

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Организатором марафона выступил благотворительный проект «Клуб книгодар», который объединяет книжников по всей России и поддерживает сельские и деревенские библиотеки. До 30 декабря планируется собрать не меньше одной тысячи книг для новой библиотеки, расположенной в деревне Вартемяги в Агалатовском сельском поселении Всеволожского района.

В организации марафона «Клубу книгодар» помогали петербургский художник Валериус и поэт Оля Жданкина. Валериус стал автором дизайна коробок для сбора литературы.

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«Идея марафона такая: поставить точки сбора книг и предложить дарителям менять книги на открытки. Точка сбора состоит из арт-коробки, плаката с объяснением акции и пачки открыток. Часть открыток выполнены как раскраски — их можно заполнять цветом и приносить обратно в библиотеку на выставку», — рассказали организаторы порталу «Открытые НКО», добавив, что художник Валериус выступит экспертом, выберет лучшую работу и подарит победителю настоящую картину.

Сегодня, 1 декабря, открылись 15 точек в городе и области. Принимаются новые книги 2015–2021 годов издания, детские и подростковые.

Подробности о марафоне и адреса точек сбора книг можно узнать в официальном паблике мероприятия.

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Комментарии (1)

ARyabkova
А книги в хорошем состоянии более ранних годов издания не нужны? Глупость границ не знает.
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