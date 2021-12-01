Семак о тренировках «Зенита» во время снегопада: Приходится отказываться от некоторых упражнений

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии матча чемпионата России против «Ростова» рассказал о готовности команды и снежной погоде, которая влияет на тренировки.



«Вендел чувствует себя лучше. Надеюсь, что он сможет принять участие в этой встрече. Все наши мысли сейчас — только об игре с «Ростовом». Мы думаем, анализируем и разговариваем с ребятами, чтобы лучше понять, кто в каком состоянии находится, чтобы та свежесть, которая нам нужна, то движение, было на максимально возможном уровне. Поработаем, подумаем еще пару дней и посмотрим, кто будет играть. Конечно, снегопад вносит изменения — в тренировочный план, в тренировочный режим. Нам приходится отказываться от некоторых упражнений, которые можно было делать в более приемлемых погодных условиях. Но это наши реалии, снег — нормальное явление для такого времени года», — заявил Семак.