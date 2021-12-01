В Белоруссии задержали 11 «безработных алкоголиков с судимостями», которые комментировали гибель российских десантников

Белорусская полиция установила данные 50 человек и задержала 11 из них. Они стали фигурантами уголовного дела за оскорбительные комментарии в адрес российских десантников, которые погибли во время совместных с Белоруссией учений.

Как сообщает МВД республики 1 декабря, 11 человек стали фигурантами дела о разжигании социальной вражды и розни. «Установлено, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграмм-каналов. По большей части это социально не устроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые», — дали свою характеристику задержанным в министерстве.