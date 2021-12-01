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В Белоруссии задержали 11 «безработных алкоголиков с судимостями», которые комментировали гибель российских десантников

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Белорусская полиция установила данные 50 человек и задержала 11 из них. Они стали фигурантами уголовного дела за оскорбительные комментарии в адрес российских десантников, которые погибли во время совместных с Белоруссией учений.

Как сообщает МВД республики 1 декабря, 11 человек стали фигурантами дела о разжигании социальной вражды и розни. «Установлено, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграмм-каналов. По большей части это социально не устроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые», — дали свою характеристику задержанным в министерстве.

Отмечается, что некоторые авторы «кощунственных и оскорбительных высказываний» находятся за рубежом.

Два десантника погибли на учениях в середине ноября. Их столкнуло порывом ветра, купола парашютов погасли, а запасные раскрыться не успели. Контрактники умерли в больнице.

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Комментарии (14)

angel of death
и как их наказали? отправили на картошку? =)
SU LUX INN
кстати, забыл Сказать - Александр Григорьевич оказался Крепким орешком! сумел задержать 11 безработных Алкоголиков! тем самым поспособствовал получению Новых кредитов на благо экономики Белоруссии, для большей стабильности, достатка и спокойствия! жителям Белоруссии можно позавидовать - их ждут еще десятки лет Мудрого правления!
BobCat2
Наше будущее...
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