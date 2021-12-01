В Петербурге выпустили из-под стражи бутлегера, продававшего смертельный алкоголь

Одной из подработок стало производство суррогатного алкоголя на участке в Шушарах. Согласно материалам дела, продукцией Фаталиева похмелялись в начале года и продолжали раскупать следующие семь месяцев. Торговля шла бойко, в том числе с привлечением работников, не осведомлённых о качестве товара.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 декабря, на скамье подсудимых оказался Эльвин Фаталиев. В родном Азербайджане о нём говорят только хорошее, петербургские знакомцы в характеристиках сдержаннее. С официальным трудоустройством иностранцу не повезло, но совсем без работы он не остался и финансово помогает матери.

Пушкинский райсуд Петербурга вынес приговор наливавшему крепкое на участке в Шушарах. Бутлегер признал вину в отравлении клиентки и вышел искать новых.

Так, в июле двое продали женщине по пять литров коньяка и водки. Покупательница пила два дня, на третий оказалась в больнице. 28 июля она скончалась от острого отравления метанолом.



Фаталиев вину признал, раскаялся, в суде извинился перед родными погибшей. Следствие вменяло ему оказание небезопасных услуг (ст. 238 УК), но суд сменил квалификацию на причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Также фигуранту вменили статью 234 УК — «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».



«Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым», — сообщает пресс-служба.



Фаталиева освободили из-под стражи в зале суда, обязав выплатить 800 тысяч рублей в пользу родственника умершей в качестве компенсации морального вреда.

