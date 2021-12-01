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Матвиенко вспомнила шутку о том, когда русские бегут в военкомат

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время правительственного часа вспомнила шутку о том, куда бегут русские, если наступают тяжелые времена. Ее слова 1 декабря приводит РИА Новости.

Ряд сенаторов упомянули про агрессивную риторику со стороны западных стран в отношении России.

«Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година, — потому что русские сразу бегут в военкомат», — сказала Матвиенко и призвала партнеров страны «иметь это в виду».

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Комментарии (47)

jump
Сама побежит на солдатскую кухню , главным шэф-поваром. Убили солдатика ? ну и ладно , спишем пайку на выброс.
Demian_energo
Шутка? ты пошути так с матерями, у которых сыновья не вернулись, бабуля выжила из ума похоже
262531341
Надо будет - все, как один, за нее умрем!
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