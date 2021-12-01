Матвиенко вспомнила шутку о том, когда русские бегут в военкомат

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время правительственного часа вспомнила шутку о том, куда бегут русские, если наступают тяжелые времена. Ее слова 1 декабря приводит РИА Новости.



Ряд сенаторов упомянули про агрессивную риторику со стороны западных стран в отношении России.



«Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година, — потому что русские сразу бегут в военкомат», — сказала Матвиенко и призвала партнеров страны «иметь это в виду».

