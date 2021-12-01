С 31 ноября! Как живет в Петербурге 90-летняя блокадница с фантастической датой рождения

Лидия Ивановна Земскова (Сергеева) Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться







Согласно документам, с которыми Лидия Ивановна Земскова живет вот уже 90 лет, она родилась 31 ноября 1931 года. Ребенком пережила блокаду, окончила Горный институт, получила распределение на северный Сахалин, где занималась разработкой нефтяных и газовых месторождений, там же вышла замуж. Невероятная дата рождения кочевала из одного документа в другой. Исправить ошибку, которую допустила паспортистка в послевоенном Ленинграде, на протяжении десятилетий просто боялись. С приходом цифрового документооборота 31 ноября могло стать проблемой. Но снова вмешался человеческий фактор. «Логически это не объяснить, и систему не сломать», — говорят в семье.



Лидия Ивановна, урожденная Сергеева, появилась на свет в деревне Новоселовка Щигровского района Курской области осенью 1931 года. В семье было три дочери, которые вместе пережили все 900 дней блокады в Ленинграде.

Выступление Лидии Ивановны 27 января 2021 года:

Автор: Васильевский СДК / vk.com

А с наступлением совершеннолетия в паспортном столе Лиде «повезло»: паспортистка ошиблась и вписала в главный документ девушки в качестве даты рождения 31 ноября. С тем же успехом можно было написать «мартобря» — такой даты в календаре не существует.

Когда Лидия заметила ошибку и попросила ее исправить, паспортистка сделала страшные глаза. И пригрозила, что организует гражданке Сергеевой арест со всеми вытекающими последствиями, если та станет шуметь из-за «неправильного» паспорта. Угроза, высказанная в весьма категоричной и грубой форме, произвела на юную девушку сильное впечатление. В семье была непростая ситуация, недавно после ареста-исчезновения (в то время это был нередкий случай) вернулся домой ее отец, бабушка и дедушка на ее глазах умерли от истощения в блокадном городе. Поэтому что-то доказывать и искать бессмысленной справедливости Лида Сергеева не стала.

Лидия Ивановна Земскова (Сергеева) в детстве Фото: из семейного архива Лидия Ивановна Земскова (Сергеева) с матерью и сестрами Фото: из семейного архива Лидия Ивановна Земскова (Сергеева) Фото: из семейного архива Лидия Ивановна Земскова (Сергеева) Фото: из семейного архива Лидия Ивановна Земскова (Сергеева) с подругой, Аллой Фридриховной Печниковой, членом Всемирного клуба петербуржцев Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться







Со своим удивительным паспортом она поступила в Горный институт, а потом получила распределение на Сахалин. На дворе были 50-е годы, молодые специалисты и бывшие зэки разрабатывали газовые и нефтяные месторождения. Те самые, что спустя много лет станут основой сырьевой экономики их родной страны.

После Сахалина Лидия Ивановна вернулась в Ленинград и начала работу во ВНИГРИ, где продолжила заниматься газонефтяными разработками и вела анализ мировых месторождений. К тому времени она уже была Земсковой — вышла замуж на Сахалине. В ЗАГСе 31 ноября тоже никого не смутило. Попытка сменить наконец паспорт и вписать в него дату, которая хотя бы существует в природе, снова не увенчалась успехом. На этот раз в паспортном столе Лидию Ивановну пугать не пытались — сотрудники перепугались сами. Вежливо улыбнулись, помялись и отправили восвояси. Ведь никаких других документов, где была бы зафиксирована настоящая дата рождения, у Лидии Ивановны не сохранилось. Свидетельство о рождении сгорело в блокаду. А устный рассказ о том, что ее день рождения всегда отмечали 4 ноября, к делу не подошьешь.



«Но мне кажется, что мама родилась 31 октября, а 4 ноября ее крестили, — говорит Елена Сычева, дочь Лидии Ивановны. — В Курской области, откуда ведет свою историю наш род, архивы не сохранились. Настоятель старой церкви в Новоселовке, с которым я созвонилась по телефону, сказал: «Даже не пытайтесь искать: когда наши войска отступали во время войны, все архивы уничтожались или вывозились в неизвестном направлении».

В процессе поисков маминого дня рождения Елена Сычева выяснила, что род Сергеевых впервые упоминается в исторических документах еще в 14-м веке. Полковник Сергеев был соратником Петра I: во время переворота царевны Софьи встал на сторону юного наследника престола. Впоследствии царь и даровал ему черноземные угодья в Курской области.

«Так как семья вела род от дворян, прадедушка и прабабушка уехали в Ленинград, чтобы устроиться работать на завод и тем самым сменить сословие, — рассказывает Елена Сычева. — А дедушка еще какое-то время учился в Курской области. Но вскоре его выгнали из университета из-за «неправильного» происхождения. Потом он повстречал бабушку и родилась мама. В Ленинграде он поступил в Институт имени Герцена и завершил обучение уже как сын рабочего. С наступлением войны ушел на фронт».



Отыскать запись о рождении Лидии Ивановны семья сейчас пытается в архиве Курской области. Но столкнулась с проблемой: надо было доказать, что Земскова в девичестве была Сергеевой. Свидетельство о браке, заключенном на Сахалине, в семье не сохранилось.



Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться







Как это ни удивительно, с наступлением цифровой эры у блокадницы Лидии Земсковой с официальной датой рождения 31 ноября особых проблем не возникло. На пенсию она вышла задолго до того, как документооборот пошел через компьютерные базы. В начале восьмидесятых уехала жить в деревню в Псковской области. Там паспорт не особенно был нужен. Все потрясения, связанные с развалом Советского Союза и 90-ми, прошли стороной.

В 2021 году родные перевезли Лидию Ивановну в Петербург, чтобы ухаживать за ней. Тут можно было бы сказать «началось». Но, скорее, «обошлось». Во всех «цифровых» документах Лидии Ивановне автоматически вписали в качестве дня рождения 30 ноября. А вот в бумажном паспорте по-прежнему красуется 31 ноября. «Сегодня всеми вопросами, связанными с мамиными документами, занимаюсь я, — говорит Елена Сычева. — Нотариус во время оформления доверенности, когда увидел 31 ноября, выдохнул: «Ну, это же совершенно невозможно!» Я спросила, что он предлагает сделать. И в итоге в нотариальной конторе просто сняли копию с паспорта, чтобы к ним вопросов не было».



Сегодня Лидии Ивановне 90 лет. Переделывать паспорт никто не требует, но всякий раз, когда «физический» документ сталкивается с цифровыми реалиями, приходится рассказывать эту историю и показывать уникальный паспорт. «Ни разу никто не сказал, что из-за расхождения в датах не выдадут пенсию или не посадят на поезд, — говорит дочь. — Все входят в положение. Но чисто по-человечески нам было бы интересно выяснить ее настоящую дату рождения. Сейчас на основании доверенности я буду делать запрос в ЗАГС, чтобы найти свидетельство о браке родителей. Возможно, зацепка есть».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»