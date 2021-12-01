«Академовский маньяк» Никита Лыткин покончил с собой в иркутской колонии

Никита Лыткин, осужденный в 2013 году за убийства и нападения на прохожих с молотком и холодным оружием, покончил с собой в колонии в Иркутской области. Об этом 1 декабря сообщила «Лента.ру», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.



«Рано утром 1 декабря в исправительной колонии особого режима в городе Ангарске обнаружено тело 28-летнего Никиты Лыткина», — процитировало издание собеседника. Причиной смерти преступника, по его сведениям, стал суицид.



Двое серийных убийц — Никита Лыткин и Артём Ануфриев — в период между декабрем 2010 и апрелем 2011 года совершили минимум шесть убийств и ряд нападений на прохожих с использованием молотков в иркутском микрорайоне Академгородок. При этом часть преступлений они записывали на видео.

