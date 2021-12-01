«Академовский маньяк» Никита Лыткин покончил с собой в иркутской колонии

Никита Лыткин, осужденный в 2013 году за убийства и нападения на прохожих с молотком и холодным оружием, покончил с собой в колонии в Иркутской области. Об этом 1 декабря сообщила «Лента.ру», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Рано утром 1 декабря в исправительной колонии особого режима в городе Ангарске обнаружено тело 28-летнего Никиты Лыткина», — процитировало издание собеседника. Причиной смерти преступника, по его сведениям, стал суицид.
Двое серийных убийц — Никита Лыткин и Артём Ануфриев — в период между декабрем 2010 и апрелем 2011 года совершили минимум шесть убийств и ряд нападений на прохожих с использованием молотков в иркутском микрорайоне Академгородок. При этом часть преступлений они записывали на видео.
«Академовских маньяков» — так их стали называть впоследствии — задержали в апреле 2011 года. Им предъявили обвинения в создании экстремистского сообщества, убийствах и покушении на убийства, а также в издевательстве над телами умерших. Обоих признали вменяемыми. На момент совершения преступлений Лыткину еще не исполнилось 18 лет, и, поскольку закон запрещает приговаривать несовершеннолетних к пожизненному лишению свободы, ему дали 24 года колонии. Позже Верховный суд РФ уменьшил срок до 20 лет. Его напарник, Ануфриев, приговорен пожизненно.