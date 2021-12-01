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«Академовский маньяк» Никита Лыткин покончил с собой в иркутской колонии

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Никита Лыткин, осужденный в 2013 году за убийства и нападения на прохожих с молотком и холодным оружием, покончил с собой в колонии в Иркутской области. Об этом 1 декабря сообщила «Лента.ру», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Рано утром 1 декабря в исправительной колонии особого режима в городе Ангарске обнаружено тело 28-летнего Никиты Лыткина», — процитировало издание собеседника. Причиной смерти преступника, по его сведениям, стал суицид.

Двое серийных убийц — Никита Лыткин и Артём Ануфриев — в период между декабрем 2010 и апрелем 2011 года совершили минимум шесть убийств и ряд нападений на прохожих с использованием молотков в иркутском микрорайоне Академгородок. При этом часть преступлений они записывали на видео.

«Академовских маньяков» — так их стали называть впоследствии — задержали в апреле 2011 года. Им предъявили обвинения в создании экстремистского сообщества, убийствах и покушении на убийства, а также в издевательстве над телами умерших. Обоих признали вменяемыми. На момент совершения преступлений Лыткину еще не исполнилось 18 лет, и, поскольку закон запрещает приговаривать несовершеннолетних к пожизненному лишению свободы, ему дали 24 года колонии. Позже Верховный суд РФ уменьшил срок до 20 лет. Его напарник, Ануфриев, приговорен пожизненно.

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Комментарии (6)

Antuan Rokanten
Как его могли приговорить к 24 годам, если несовершеннолетним больше 10 лет давать нельзя? Вот вопрос.
aprahka
Сдается мне,что и тут без молотка не обошлось...🤔
angel of death
истинных маньяков нам ни капельки не жалко.... но вот сделал ли он самовыпил сам? увы, этого мы не узнаем... а ведь сколько слухов ходит на тему того, что там за колючкой "помогают уйти", и даже тем, кто хочет пожить... к примеру был т.н. "тесак", и его нет - и никто не знает само ушло, или помогли уйти... надо больше видео-наблюдения устанавливать в местах заключения, чтобы найти потом "концы в воду"...
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