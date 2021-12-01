Всемирный банк предложил России взимать налог на углерод

Всемирный банк предложил России ввести налог на углерод в отраслях с наиболее высокими парниковыми выбросами, включая ТЭК, для достижения углеродной нейтральности. Об этом 1 декабря пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад организации об экономике РФ.

«Введение цен на углерод в первую очередь целесообразно в топливно-энергетическом комплексе, транспорте и промышленном производстве. В первую очередь следует рассмотреть введение цен на углерод в ТЭК, на транспорте и для крупных промышленных предприятий. Если охватить ценами на углерод выбросы углерода в этих секторах, то это покроет 79% всех выбросов в России», — сказано в докладе.