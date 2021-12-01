В Сибири открыли самую длинную лестницу протяженностью 1,2 километра

Лестница, соединяющая национальный парк «Столбы» и Торгашинский хребет, открылась 1 декабря в Красноярске. Протяженность конструкции составляет 1,2 километра, для России это рекорд.
Как сообщает паблик VISITSIBERIA, лестница состоит из 1683 ступенек. Если подниматься наверх в среднем темпе, то процесс займет около 40 минут. Спуск — в два раза меньше. В пути туристов ждут три смотровые площадки и подсветка в темное время суток.
Западная часть Торгашинского хребта изрезана туристическими тропами, но добраться до них было сложно из-за отсутствия инфраструктуры. Лестница решила эту проблему. Хребет находится на юго-западной окраине Красноярска недалеко от национального парка «Красноярские столбы». С вершин Торгашинского хребта открывается панорамный вид на город.