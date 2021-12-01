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В Сибири открыли самую длинную лестницу протяженностью 1,2 километра

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Лестница, соединяющая национальный парк «Столбы» и Торгашинский хребет, открылась 1 декабря в Красноярске. Протяженность конструкции составляет 1,2 километра, для России это рекорд.

Как сообщает паблик VISITSIBERIA, лестница состоит из 1683 ступенек. Если подниматься наверх в среднем темпе, то процесс займет около 40 минут. Спуск — в два раза меньше. В пути туристов ждут три смотровые площадки и подсветка в темное время суток.

Западная часть Торгашинского хребта изрезана туристическими тропами, но добраться до них было сложно из-за отсутствия инфраструктуры. Лестница решила эту проблему. Хребет находится на юго-западной окраине Красноярска недалеко от национального парка «Красноярские столбы». С вершин Торгашинского хребта открывается панорамный вид на город.

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Комментарии (1)

angel of death
на подъёмник денег не было? мне кажется, или травалатор им бы дешевле обошёлся... =/ подумаешь - купить тонну солидола для его смазки...
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