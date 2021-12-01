«COVID-19 стал удобным основанием просто не пустить». НКО попросили Голикову и Попову выработать единые условия допуска в интернаты и детдома

«Порой складывается ощущение, что COVID-19 становится удобным основанием просто не пустить в учреждение, сделать его снова закрытым от глаз общества», — говорится в сообщении руководителей НКО.

В частности, в обращении указывается , что из-за пандемии ПНИ и детские дома стали недоступны для волонтёров, а также близких и родных тех людей, которые там живут.

Руководители 45 общественных организаций, входящих в альянс «Ценность каждого», обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главному санитарному врачу России Анне Поповой. НКО просят разработать единые условия допуска в психоневрологические интернаты (ПНИ) и детские дома.

Так, при соблюдении равных условий – наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или перенесённой болезни – «в одном и том же регионе, в одном и том же городе и даже в интернате волонтёров могут пускать или не пускать по воле руководства».



Руководители НКО подчёркивают, что не требуют делать исключения для волонтёров и сотрудников организаций: «Мы предлагаем унифицировать условия допуска волонтёров, родственников и близких в интернаты, сделав их равными с действующими в это время условиями допуска сотрудников этих государственных организаций».



В обращении также отмечается, что за 10 лет после ратификации Россией Конвенции о правах инвалидов, в стране удалось сделать много важных преобразований, которые помогли улучшить жизнь людей с инвалидностью. В частности, был запущен процесс реформирования интернатов, а место добровольцев в обществе стало почётным.



«Очень важно сегодня не потерять достижения этих лет», - подчёркивается в обращении.

