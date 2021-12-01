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Американская писательница Сиболд извинилась перед своим «насильником». Суд признал отсидевшего 16 лет мужчину невиновным

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Автор бестселлера «Милые кости» Элис Сиболд публично прокомментировала оправдание Энтони Бродуотера, который попал в тюрьму за ее изнасилование.

«Мне искренне жаль Энтони Бродуотера. Я глубоко сожалею о том, через что ему пришлось пройти», — написала Сиболд 1 декабря в Medium.

По ее словам, целью заявления в полицию об изнасиловании была «справедливость, а не увековечение несправедливости». Писательница заметила, что доверилась американской полицейской системе, которая в итоге совершила ошибку. Она также допустила, что ее настоящий насильник, вероятно, никогда так и не будет пойман.

Энтони Бродуотер, который отсидел 16 лет за изнасилование Сиболд, был оправдан Верховным судом Нью-Йорка. Его признали невиновным, так как в ходе следствия 1982 года были выявлены серьезные нарушения. Бродуотер принял извинения.

Писательница подверглась изнасилованию в 1981 году. Она описала своего насильника как «чернокожего мужчину». Полиция схватила Бродуотера, однако на первом следственном эксперименте Сиболд не смогла его опознать. Чуть позже она поменяла показания. Полиция также сделала вывод о виновности афроамериканца на основе анализа волос. Тема изнасилования стала центральной в книге писательницы «Милые кости».

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Комментарии (8)

sakorol
пригрозили ей из движения BLM
chip1
Как бы в данном случае и писательницу нельзя винить, ее изнасиловал кто то черный, этот не этот, возможности рассмотреть видимо не было. Виновата палочная система определения преступника, отловили того кто подходит под описание и раскрутили дело до финала, у следствия есть задача отчитаться перед руководством, показать обществу, что преступник понес наказание и в этой системе ошибки когда попадает под жернова невиновный очень часто случаются, независимый суд который хорошо делает свою работу и так же проводит судебное расследование, часть ошибок снимает, а если судья к делу относится формально, то пиши пропало, полиция всегда найдет кого притащить в качестве козла и будет этот страдалец гнить в тюрьме и никто за это не ответит.
Cashmare
а у них вроде же есть такая тема, что дважды за одно и то же преступление не наказывают. то есть он спокойно может ее теперь отодрать, и ему за это ничего не будет. хотя там наверно уже один песок, и кости не такие уж и милые
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