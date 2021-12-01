Американская писательница Сиболд извинилась перед своим «насильником». Суд признал отсидевшего 16 лет мужчину невиновным

Автор бестселлера «Милые кости» Элис Сиболд публично прокомментировала оправдание Энтони Бродуотера, который попал в тюрьму за ее изнасилование.



«Мне искренне жаль Энтони Бродуотера. Я глубоко сожалею о том, через что ему пришлось пройти», — написала Сиболд 1 декабря в Medium.



По ее словам, целью заявления в полицию об изнасиловании была «справедливость, а не увековечение несправедливости». Писательница заметила, что доверилась американской полицейской системе, которая в итоге совершила ошибку. Она также допустила, что ее настоящий насильник, вероятно, никогда так и не будет пойман.

