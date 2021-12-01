Закладываешь в ячейку миллионы, а вынимаешь куклу. В Петербурге вскрыли удивительные квартирные аферы

Но главное не в этом. «Фонтанка» узнала о фокусе — при закладке денег в арендуемую ячейку в серьезном агентстве на Восстания, 6, происходила так называемая «сменка». А это же любимый, но забытый ныне финт ленинградских жуликов.

По информации «Фонтанки», с утра 1 декабря в гости к двум петербуржцам заглянули оперативники Управления экономической безопасности полицейского главка. К обеду их уже допросили как подозреваемых в мошенничестве. Доставили и еще семерых их знакомых, но они пройдут свидетелями. В уголовном деле есть и генетическая экспертиза, что для подобных историй — редкость. Генетика же бралась с упаковок, имитирующих пачки денег. Но перед интригой — краткое содержание схемы на взгляд следователя.

Отец и сын Гомоновы создали фирму «Нева Трест». Она вроде как занималась подрядами на возведении многоквартирных домов, а застройщики расплачивались квадратными метрами. Причем у компании были реальные договоры со строительными компаниями. Понятно, что недостроенное жилье нельзя продать, но можно переуступить договор долевого участия и право требования у застройщика. Многие же в поисках квартиры через агента недвижимости знакомились с представителями фирмы «Нева Трест», где предлагали подходящую квартиру путем уступки того самого права требования по договорам долевого участия. Цены же ставились меньшие, чем у застройщика. Далее в известном агентстве на Восстания, 6, покупатели арендовали сейфовые ячейки и закладывали совместно с Гомоновыми деньги, подписав при этом соответствующие договоры. После продавцы от встреч уклонялись, обязательства не исполняли. Граждане обращались с исками в суды о доступе к ячейке, и, соответственно, получали решения. После вскрытия ячеек они обнаруживали там куклы. Неприятно, но поди докажи.