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Закладываешь в ячейку миллионы, а вынимаешь куклу. В Петербурге вскрыли удивительные квартирные аферы

Экономическая полиция задержала двоих предпринимателей, которым уже вменяется мошенничество при продаже квартир в еще незавершенных объектах.

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Но главное не в этом. «Фонтанка» узнала о фокусе — при закладке денег в арендуемую ячейку в серьезном агентстве на Восстания, 6, происходила так называемая «сменка». А это же любимый, но забытый ныне финт ленинградских жуликов.

По информации «Фонтанки», с утра 1 декабря в гости к двум петербуржцам заглянули оперативники Управления экономической безопасности полицейского главка. К обеду их уже допросили как подозреваемых в мошенничестве. Доставили и еще семерых их знакомых, но они пройдут свидетелями. В уголовном деле есть и генетическая экспертиза, что для подобных историй — редкость. Генетика же бралась с упаковок, имитирующих пачки денег. Но перед интригой — краткое содержание схемы на взгляд следователя.

Отец и сын Гомоновы создали фирму «Нева Трест». Она вроде как занималась подрядами на возведении многоквартирных домов, а застройщики расплачивались квадратными метрами. Причем у компании были реальные договоры со строительными компаниями. Понятно, что недостроенное жилье нельзя продать, но можно переуступить договор долевого участия и право требования у застройщика.

Многие же в поисках квартиры через агента недвижимости знакомились с представителями фирмы «Нева Трест», где предлагали подходящую квартиру путем уступки того самого права требования по договорам долевого участия. Цены же ставились меньшие, чем у застройщика.

Далее в известном агентстве на Восстания, 6, покупатели арендовали сейфовые ячейки и закладывали совместно с Гомоновыми деньги, подписав при этом соответствующие договоры. После продавцы от встреч уклонялись, обязательства не исполняли. Граждане обращались с исками в суды о доступе к ячейке, и, соответственно, получали решения. После вскрытия ячеек они обнаруживали там куклы. Неприятно, но поди докажи.

Теперь самое занимательное — механизм этого чуда.

Риелтор, пересчитав деньги, убирает их в сейф-пакет, застегивающийся на пластиковую липучку. Пакет убирается в сумку, откуда при закладке достается точно такой же сейф-пакет, но с имитацией пачек с купюрами.

Такого в Петербурге не было уже четверть века. Но вот Ленинград прекрасно знал об этом фокусе. На Невском проспекте жулики десятилетиями исполняли так называемую «сменку». Это когда в сумку кладут одно, а ты вынимаешь совсем ненужное.

Где подозреваемые откопали древнюю уловку, «Фонтанка» не в курсе. Возможно, по наитию, может, кто из ветеранов подсказал.

По данным нашего издания, Гомоновых задержат до суда. Им вменяется 8 таких эпизодов.

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Комментарии (12)

MalinAk
21 век, какие вообще сейфы? Я продавала квартиру и покупала только по безналу, даже не обсуждала никакие сейфы. И страховала. И все без риэлтера, потому что так и не поняла для чего он нужен.
Но в продавцов и покупателей он был, а вот страховку не оформляли 🤦‍♀️
Люди, объясните мне,зачем ячейки и риэльоры? Риэлтор не несет ни за что отвественность, страхуйте сделки и проводите по безналу!
dedmoroz_5e4d8827384c2
а за руками всегда следить надо//
shushu
Фокусы с сейфпакетами натренировали на недавних выборах
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