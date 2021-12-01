Дым в спортзале школы в центре Петербурга дал передышку от уроков почти 400 ученикам

Пожарных вызвали утром 1 декабря в школу в Центральном районе Петербурга.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу, заявка о задымлении поступила в дежурную службу ведомства в 9:21 из школы № 185 на Шпалерной улице, 33.



Когда на месте были первые пожарные расчетов, то выяснилось, что дым идет из электрощитовой в спортивном зале на 1-м этаже.



В 09:38 огнеборцы уже докладывали о ликвидации возгорания: два погонных метра горящего силового кабеля потушили огнетушителем.



На время работы сотрудников МЧС 380 учащихся школы эвакуировали в Детский досуговый центр «Преображенский».

