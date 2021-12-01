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Дым в спортзале школы в центре Петербурга дал передышку от уроков почти 400 ученикам

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Пожарных вызвали утром 1 декабря в школу в Центральном районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу, заявка о задымлении поступила в дежурную службу ведомства в 9:21 из школы № 185 на Шпалерной улице, 33.

Когда на месте были первые пожарные расчетов, то выяснилось, что дым идет из электрощитовой в спортивном зале на 1-м этаже.

В 09:38 огнеборцы уже докладывали о ликвидации возгорания: два погонных метра горящего силового кабеля потушили огнетушителем.

На время работы сотрудников МЧС 380 учащихся школы эвакуировали в Детский досуговый центр «Преображенский».

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Комментарии (2)

angel of death
дал пердышку? =) пердышка ... =))))
bmv78
А где же одиннадцатиклассники писали итоговое сочинение?
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