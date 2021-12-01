Норвегия вновь открыла границы для российских туристов

«С 26 ноября россияне могут посещать Норвегию с туристическими целями. Въезд в страну разрешен лицам, обладающим действительным разрешением на проживание в Норвегии или визой, а также тем, у кого есть право на безвизовый въезд», — 1 ноября подтвердила директор Совета по туризму королевства Ольга Филиппенко. Перед въездом в страну, отметила она, путешественники старше 16 лет обязаны зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте entrynorway.no.

Помимо этого, въезжающим необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не более чем за 24 часа до приезда в Норвегию. Дополнительное экспресс-тестирование предстоит пройти по прибытии. В случае если на пункте въезда нет тестового центра или он закрыт, сделать это нужно в течение 24 часов после пересечения границы.

Россиянам, привитым отечественными препаратами, переболевшим или невакцинированным, нужно пройти минимум трехдневный карантин по прибытии. Сделать это можно в удобном для туриста месте — в коттедже, на рыболовной базе или в карантинном отеле. Стоимость проживания в последнем составляет 500 норвежских крон (4,1 тысячи рублей) в сутки на человека.

Спустя три дня турист обязан сдать еще один ПЦР-тест. Если результат будет отрицательным, изоляцию можно прекратить. Уточняется, что от прохождения исследований освобождены дети младше 18 лет, путешественники из стран с зеленой и оранжевой маркировкой (по собственному списку Норвегии), а также те лица, которые имеют сертификат о вакцинации одной из признанных в ЕС вакцин, или переболевшие COVID-19 в течение последнего полугода (с подтверждающим COVID-сертификатом, привязанным к системе ЕС).