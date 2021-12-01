Петербуржцы два дня разворовывали железнодорожное депо. Чтобы вывезти всё, понадобился не один грузовик

Как сообщили в Управлении на транспорте ГУ МВД по Северо-Западу 1 декабря, железнодорожные детали расхищали за Ладожским вокзалом, с территории бывшего депо в районе станции Дача Долгорукова. Полицейские установили, что демонтажом рельсов занимаются двое жителей города 33 и 34 лет.

Территория бывшего железнодорожного депо в Красногвардейском районе Петербурга стала местом притяжения для охотников за цветными металлами. Рельсы вывозили тоннами, пока возле очередной партии не столкнулись с полицией.

Предполагается, что общими усилиями они демонтировали более шести тонн, чтобы по частям сдать в металлолом. Для этого арендовали грузовик, обзавелись газосварочным аппаратом и наёмным сотрудником — компаньоны по сбору металла навыками резки не обладали. Мастера нашли через Интернет, заверили, что всё легально, и приставили к работе.



«В течение нескольких дней они беспрепятственно вывозили имущество транспортной инфраструктуры. На третий день транспортные полицейские задержали подозреваемых в момент погрузки очередной партии металла. Ущерб составил около 170 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.



В отношении предприимчивых горожан возбудили дело о покушении на кражу и отпустили обоих под подписку о невыезде.

