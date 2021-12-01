Лучший подарок для мам и малышей. «Дому надежды» нужна помощь

«Мы делаем всё возможное, чтобы маленькие дети не разлучались с мамой и не становились сиротами», — говорит Марина Левина, президент СПб ОБФ «Родительский мост».

«Дом надежды» был открыт в 2018 году Санкт-Петербургским общественным фондом «Родительский мост» Это небольшой коттедж в пригороде Санкт-Петербурга. Он предназначен для женщин с детьми, оставшихся без жилья, средств к существованию, а также для тех, кто стал жертвами домашнего насилия. Одновременно в нём могут проживать шесть мам с детьми.

В «Доме надежды» мамы и дети находятся до момента разрешения кризисной ситуации. Специалисты помогают женщинам справиться с пережитым насилием, утратами и болью, социальными проблемами, научиться ухаживать за своими детьми, готовить, вести хозяйство.



«Для нас важно, чтобы они поверили в свои силы и смогли жить в дальнейшем самостоятельно вместе», — поясняет Марина Левина.



В доме круглосуточно дежурят специалисты, оказывается психологическая помощь, приобретается всё необходимое для мам и детей.



За время существования «Дом надежды» предоставил крышу над головой 53 мамам и спас от угрозы сиротства 66 детей.



Проект работает исключительно на пожертвования и стоит недешево. Порядка 60 тысяч рублей ежемесячно уходит на коммунальные услуги и содержание мам и детей. Самая большая статья расходов — ежемесячная аренда коттеджа с правом выкупа, которая составляет 160 тысяч рублей.



В собственность фонда здание перейдёт в июне 2022 года, пока же «Родительский мост» должен платить за его использование. Чтобы закрыть платежи по аренде за текущий год, фонду не хватает 320 тысяч рублей. Эту сумму необходимо внести до конца года, но у организации нет средств. В связи с этим фонд просит неравнодушных горожан помочь собрать деньги.

