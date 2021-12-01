75% россиян в этом году останутся без новогодних корпоративов

В этом году 75% работодателей в России не планируют проводить корпоративное празднование Нового года. Такие данные содержатся в новом отчёте сервиса Работа.ру, который публикует 1 декабря РИА Новости.



«75% участников исследования рассказали, что в их компании новогоднего праздника не будет. 13% респондентов отметили, что их работодатели организуют новогодние корпоративы в этом году. Ещё 12% опрошенных указали, что решили самостоятельно устроить праздник с коллегами», — указывается в исследовании, в ходе которого были опрошены более 5 тысяч пользователей сервиса.

