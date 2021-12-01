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75% россиян в этом году останутся без новогодних корпоративов

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В этом году 75% работодателей в России не планируют проводить корпоративное празднование Нового года. Такие данные содержатся в новом отчёте сервиса Работа.ру, который публикует 1 декабря РИА Новости.

«75% участников исследования рассказали, что в их компании новогоднего праздника не будет. 13% респондентов отметили, что их работодатели организуют новогодние корпоративы в этом году. Ещё 12% опрошенных указали, что решили самостоятельно устроить праздник с коллегами», — указывается в исследовании, в ходе которого были опрошены более 5 тысяч пользователей сервиса.

При этом у 84% из тех, кто всё-таки решил организовать корпоратив, он пройдет в офлайн-формате, а остальные довольствуются онлайн-вечеринкам.

В то же время 40% опрошенных россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива просто так. 36% респондентов заявили, что откажутся от праздника в пользу получения денежной премии. Ещё 8% участников исследования готовы отказаться от корпоратива, если сэкономленные средства будут отправлены на благотворительность или социальные проекты.

Ни при каких условиях не готовы отказаться от новогоднего корпоратива 16% респондентов, говорится в исследовании.

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