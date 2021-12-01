Повышение пенсий, QR-коды и маркировка минералки: что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Индексация пенсий

С 1 декабря три категории российских пенсионеров смогут рассчитывать на автоматическую индексацию выплат. Повышение положено, в частности, гражданам, отпраздновавшим в ноябре свой 80-летний юбилей — их пенсия вырастет в два раза.

Также прибавка ожидает тех пенсионеров, которые работали до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря им будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

Кроме этого, пенсию проиндексируют гражданам РФ, подавшим заявления на перерасчёт. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.



Система QR-кодов

В нескольких регионах страны с 1 декабря начинает действовать система QR-кодов. Это произойдёт в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и Сочи.



При этом в зависимости от каждого конкретного региона сферы, где в обязательном порядке потребуется предъявить QR-код, разнятся.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородних и международных перевозок.

В Петербурге введение QR-кодов перенесли с 1 на 27 декабря.



Социально значимые сайты и досудебная блокировка сайтов финансовых пирамид

С 1 декабря в России также вступил в силу закон о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам. Документ предусматривает, что услуги связи и доступа к интернету для просмотра сайтов, включённых в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно.

В перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов включат сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, а также портал госуслуг. При этом остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией.

В то же время сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке по инициативе Центробанка РФ.

SIM-карты

Операторы связи в России с 1 декабря должны будут проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) внесение сведений о пользователях корпоративных sim-карт. Если эти данные будут отсутствовать или окажутся недостоверными, компании должны будут отказать таким абонентам в предоставлении услуг связи.

