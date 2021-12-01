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Три человека погибли при стрельбе в американской школе. Нападавший – 15-летний ученик

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Минимум три ученика погибли при стрельбе в американской школе 30 ноября. Об этом сообщает портал ClickOnDetroit со ссылкой на представителя местного полицейского управления.

Агрессор – 15-летний ученик этой же школы, который, предположительно, сделал от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. Пострадали шестеро, по некоторым данным, один из них – учитель.

Ранее «Фонтанка» писала, что в коридоре старшей школы Оксфорда в округе Окленд штата Мичиган открыли стрельбу. Нападавший задержан.

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Комментарии (1)

Денеб
Скоро мы их догоним и перегоним.....Сбудется давнишняя мечта догнать и перегнать Америку....
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