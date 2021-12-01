Три человека погибли при стрельбе в американской школе. Нападавший – 15-летний ученик

Минимум три ученика погибли при стрельбе в американской школе 30 ноября. Об этом сообщает портал ClickOnDetroit со ссылкой на представителя местного полицейского управления.



Агрессор – 15-летний ученик этой же школы, который, предположительно, сделал от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. Пострадали шестеро, по некоторым данным, один из них – учитель.



Ранее «Фонтанка» писала, что в коридоре старшей школы Оксфорда в округе Окленд штата Мичиган открыли стрельбу. Нападавший задержан.

