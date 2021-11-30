«Полчаса до зимы, а света белого нет уже в прямом смысле». Центральный район настиг блэкаут

Жителей центра Петербурга вечером 30 ноября беспокоит не только разгул стихии. Природный апокалипсис «замечательно дополнил блэкаут», как рассказала «Фонтанке» жительница Коломенской улицы.
«Коломенская улица без электричества, что замечательно дополняет ожидания зимы. Как говорил один известный герой: «Грустно, юноши!» Действительно, грустно, ведь зима ещё не началась, так сказать, полчаса до зимы, а света белого нет уже в прямом смысле», — поэтично пожаловалась петербурженка.
В группе «ДТП и ЧП» тоже пишут про отключение на Коломенской — по словам автора, света нет уже час. В комментариях на блэкаут также жалуются жители улицы Марата и Лиговского проспекта, 107. По словам читательницы, свет уже вернули.
В «Россети Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что свет отключился из-за технологического нарушения. «С 23:31 все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Информацию об отключении электроснабжения во всём районе не подтверждаем. Электроснабжение было нарушено только на нескольких улицах», — заявили в пресс-службе.