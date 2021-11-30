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«Из России с перчаткой». Губерниев запустил флешмоб в поддержку хоккеиста Панарина

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Комментатор Дмитрий Губерниев дал старт флешмобу в поддержку российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Об этом журналист рассказал на своей странице в Instagram.

Панарин ранее был оштрафован на пять тысяч долларов за то, что бросил перчатку в хоккеиста «Бостона» Брэда Маршана, находясь на скамейке запасных. Форвард заявил, что канадец спровоцировал его оскорбительными высказываниями в адрес России.

«Люблю хоккей! Это вид спорта, где не встретишь труса. Не зря ведь говорят, что трусы в хоккей не играют! Или все-таки да? Нашел такого одного, причем в НХЛ. Вместо того, чтобы по-мужски поговорить с нашим Артемием Панариным, он начал что-то вопить про Россию. За что в него тут же от Артемия прилетела перчатка и соответствующий жест «иди сюда, ты!». А как бы вы отреагировали? Как-то иначе? Если бы они не сидели на скамье запасных, канадцу пришлось бы несладко! За подобные грязные слова надо отвечать!», – отметил Губерниев.

Болельщикам журналист предлагает публиковать в соцсетях слова поддержки в адрес Панарина с хештегом #fromRussiawithGlove (из России с перчаткой).

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Комментарии (3)

W Bons
мерзкий типок
RemyMartin
Пусть поддерживает биатлониста, который палки забыл.
Набеглов
Губерниев? спасибо, поблевал.
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