«Из России с перчаткой». Губерниев запустил флешмоб в поддержку хоккеиста Панарина

Комментатор Дмитрий Губерниев дал старт флешмобу в поддержку российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Об этом журналист рассказал на своей странице в Instagram.



Панарин ранее был оштрафован на пять тысяч долларов за то, что бросил перчатку в хоккеиста «Бостона» Брэда Маршана, находясь на скамейке запасных. Форвард заявил, что канадец спровоцировал его оскорбительными высказываниями в адрес России.

